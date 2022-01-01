14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації
Сьогодні, 15:32
Допомоги потребує юний волинянин Андрій Стельмащук, який перебуває в реанімації у важкому стані.
Про це повідомляють у соцмережах.
"Андрій Стельмащук перебуває в реанімації у важкому стані. Діагноз: остеоміеліт, сепсис, септична пневмонія. Органи самостійно не справляються зі своїми функціями. Наразі підключений до кисневого апарату. Потрібна дуже велика сума. Просимо всіх, по можливості, допомогти коштами і молитвами", - йдеться в повідомленні.
Номер картки мами:
4731219618339083
Стельмащук Людмила
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Про це повідомляють у соцмережах.
"Андрій Стельмащук перебуває в реанімації у важкому стані. Діагноз: остеоміеліт, сепсис, септична пневмонія. Органи самостійно не справляються зі своїми функціями. Наразі підключений до кисневого апарату. Потрібна дуже велика сума. Просимо всіх, по можливості, допомогти коштами і молитвами", - йдеться в повідомленні.
Номер картки мами:
4731219618339083
Стельмащук Людмила
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