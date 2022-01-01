14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації

Андрій Стельмащук, який перебуває в реанімації у важкому стані.



Про це повідомляють у



"Андрій Стельмащук перебуває в реанімації у важкому стані. Діагноз: остеоміеліт, сепсис, септична пневмонія. Органи самостійно не справляються зі своїми функціями. Наразі підключений до кисневого апарату. Потрібна дуже велика сума. Просимо всіх, по можливості, допомогти коштами і молитвами", - йдеться в повідомленні.



Номер картки мами:



4731219618339083



Стельмащук Людмила

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Допомоги потребує юний волинянин, який перебуває в реанімації у важкому стані.Про це повідомляють у соцмережах "Андрій Стельмащук перебуває в реанімації у важкому стані. Діагноз: остеоміеліт, сепсис, септична пневмонія. Органи самостійно не справляються зі своїми функціями. Наразі підключений до кисневого апарату. Потрібна дуже велика сума. Просимо всіх, по можливості, допомогти коштами і молитвами", - йдеться в повідомленні.4731219618339083

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію