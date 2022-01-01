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14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації

14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації
Допомоги потребує юний волинянин Андрій Стельмащук, який перебуває в реанімації у важкому стані.

Про це повідомляють у соцмережах.

"Андрій Стельмащук перебуває в реанімації у важкому стані. Діагноз: остеоміеліт, сепсис, септична пневмонія. Органи самостійно не справляються зі своїми функціями. Наразі підключений до кисневого апарату. Потрібна дуже велика сума. Просимо всіх, по можливості, допомогти коштами і молитвами", - йдеться в повідомленні.
14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації

Номер картки мами:

4731219618339083

Стельмащук Людмила

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Теги: Волинянин, допомога, дитина
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