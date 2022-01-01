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У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв

У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв
Трьох нетверезих керманичів виявили патрульні цієї ночі, 23 лютого, у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Так, під час патрулювання вулицею Рівненською, поліцейські помітили Ford Focus, який рухався із порушенням ПДР.

Під час спілкування з 33-річним водієм, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1, 46 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.

Також цієї ночі на вулиці Володимирській патрульні помітили транспортний засіб SsangYong, який рухався із порушенням ПДР.
Під час спілкування з 26-річним водієм, офіцери також помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — позитивний.

Згодом патрульні також зупинили за порушення ПДР автомобіль Renault Laguna. Тут 40-річний водій кермував незареєстрованою автівкою та не мав полісу ОСЦПВ.

Окрім цього, поліцейські виявили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.

На всіх керманичів патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Луцьк, водій, алкоголь, патрульні
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