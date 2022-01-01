У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв

Трьох нетверезих керманичів виявили патрульні цієї ночі, 23 лютого, у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Так, під час патрулювання вулицею Рівненською, поліцейські помітили Ford Focus, який рухався із порушенням ПДР.Під час спілкування з 33-річним водієм, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1, 46 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.Також цієї ночі на вулиці Володимирській патрульні помітили транспортний засіб SsangYong, який рухався із порушенням ПДР.Під час спілкування з 26-річним водієм, офіцери також помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — позитивний.Згодом патрульні також зупинили за порушення ПДР автомобіль Renault Laguna. Тут 40-річний водій кермував незареєстрованою автівкою та не мав полісу ОСЦПВ.Окрім цього, поліцейські виявили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.На всіх керманичів патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.