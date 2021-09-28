Волинським військовим збирають кошти на генератор
Сьогодні, 15:55
Для бригади з Волині збирають кошти на дизельний генератор.
Про це у Facebook повідомила волонтер Роксолана Несторук.
"Тривають обстріли, думала не буду збирати кошти на такі потреби але нашій бригаді з Волині
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Про це у Facebook повідомила волонтер Роксолана Несторук.
"Тривають обстріли, думала не буду збирати кошти на такі потреби але нашій бригаді з Волині
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