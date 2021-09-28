Волинським військовим збирають кошти на генератор





Про це у Facebook повідомила волонтер



"Тривають обстріли, думала не буду збирати кошти на такі потреби але нашій бригаді з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для бригади з Волині збирають кошти на дизельний генератор.Про це у Facebook повідомила волонтер Роксолана Несторук. "Тривають обстріли, думала не буду збирати кошти на такі потреби але нашій бригаді з Волині

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