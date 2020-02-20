вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Росія розпочала евакуацію дипломатів з України

Росія розпочала евакуацію дипломатів з України
Евакуація персоналу розпочалася у всіх дипломатичних представництвах Росії в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника з посольства у Києві та видання "Думская".

"Евакуація персоналу вже розпочалася", - йдеться в повідомленні.

Біля посольства Росії у Києві спокійно і жодних незвичайних подій не відбувається.

У соцмережах повідомляють, що з будівлі вже зняли прапор.

Повідомляється, що співробітники диппредставництва в Одесі залишили будинок, прихопивши із собою прапор РФ.

Військовослужбовці Нацгвардії продовжують охороняти об'єкт.

Видання також зазначає, що увечері 22 лютого у генконсульства палили якісь папери.

Нагадаємо, що через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави сьогодні, 23 лютого, прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, дипломати, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія розпочала евакуацію дипломатів з України
Сьогодні, 16:03
Волинським військовим збирають кошти на генератор
Сьогодні, 15:55
У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 15:42
14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації
Сьогодні, 15:32
Роботу із прихильниками «русского міра» на Волині посилили, – СБУ
Сьогодні, 14:54
Схожі новини
Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт
20 лютий, 2020, 09:55
Україна може призвати 36 тисяч резервістів Україна може призвати 36 тисяч резервістів
Сьогодні, 13:40
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
Сьогодні, 12:59
В Україні вводять надзвичайний стан В Україні вводять надзвичайний стан
Сьогодні, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія розпочала евакуацію дипломатів з України
Сьогодні, 16:03
 0
Волинським військовим збирають кошти на генератор
Сьогодні, 15:55
 0
У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 15:42
 0
14-річний волинянин потребує допомоги: хлопець – в реанімації
Сьогодні, 15:32
 0
Роботу із прихильниками «русского міра» на Волині посилили, – СБУ
Сьогодні, 14:54
 0
Медіа
відео
1/8