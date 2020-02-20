Росія розпочала евакуацію дипломатів з України





Про це пише



"Евакуація персоналу вже розпочалася", - йдеться в повідомленні.



Біля посольства Росії у Києві спокійно і жодних незвичайних подій не відбувається.



У соцмережах повідомляють, що з будівлі вже зняли прапор.



Повідомляється, що співробітники диппредставництва в Одесі залишили будинок, прихопивши із собою прапор РФ.



Військовослужбовці Нацгвардії продовжують охороняти об'єкт.



Видання також зазначає, що увечері 22 лютого у генконсульства палили якісь папери.



Нагадаємо, що через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Евакуація персоналу розпочалася у всіх дипломатичних представництвах Росії в Україні.Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника з посольства у Києві та видання "Думская"."Евакуація персоналу вже розпочалася", - йдеться в повідомленні.Біля посольства Росії у Києві спокійно і жодних незвичайних подій не відбувається.У соцмережах повідомляють, що з будівлі вже зняли прапор.Повідомляється, що співробітники диппредставництва в Одесі залишили будинок, прихопивши із собою прапор РФ.Військовослужбовці Нацгвардії продовжують охороняти об'єкт.Видання також зазначає, що увечері 22 лютого у генконсульства палили якісь папери.Нагадаємо, що через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави сьогодні, 23 лютого, прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайного стану

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію