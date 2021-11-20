У Ковельській громаді шукають людей, які готові прийняти до себе військових або біженців





Відповідне відеозвернення записав мер Ковеля



Він просить жителів Ковельської громади, які будуть готові, у разі потреби, тимчасово прийняти у себе сім’ї військових чи резервістів, або людей, змушених тікати з окупованих територій, зателефонувати на Гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219-019.



"Потрібно буде вказати ім’я, номер телефону та орієнтовну кількість людей, яка могла б у вас тимчасово зупинитися", - заявив мер.



За цим же номером готові прийняти повідомлення від фізичних осіб або підприємців про готовність надати, у разі потреби, малу техніку для викопування траншей.



"Ми заздалегідь формуємо таку базу, щоб бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Вдячні за розуміння і підтримку", - сказав Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі формують інформаційну базу: про можливість прийняти до себе людей та про наявність малої техніки.Відповідне відеозвернення записав мер Ковеля Ігор Чайка. Він просить жителів Ковельської громади, які будуть готові, у разі потреби, тимчасово прийняти у себе сім’ї військових чи резервістів, або людей, змушених тікати з окупованих територій, зателефонувати на Гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219-019."Потрібно буде вказати ім’я, номер телефону та орієнтовну кількість людей, яка могла б у вас тимчасово зупинитися", - заявив мер.За цим же номером готові прийняти повідомлення від фізичних осіб або підприємців про готовність надати, у разі потреби, малу техніку для викопування траншей."Ми заздалегідь формуємо таку базу, щоб бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Вдячні за розуміння і підтримку", - сказав Чайка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію