У Ковельській громаді шукають людей, які готові прийняти до себе військових або біженців
Сьогодні, 17:05
У Ковелі формують інформаційну базу: про можливість прийняти до себе людей та про наявність малої техніки.
Відповідне відеозвернення записав мер Ковеля Ігор Чайка.
Він просить жителів Ковельської громади, які будуть готові, у разі потреби, тимчасово прийняти у себе сім’ї військових чи резервістів, або людей, змушених тікати з окупованих територій, зателефонувати на Гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219-019.
"Потрібно буде вказати ім’я, номер телефону та орієнтовну кількість людей, яка могла б у вас тимчасово зупинитися", - заявив мер.
За цим же номером готові прийняти повідомлення від фізичних осіб або підприємців про готовність надати, у разі потреби, малу техніку для викопування траншей.
"Ми заздалегідь формуємо таку базу, щоб бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Вдячні за розуміння і підтримку", - сказав Чайка.
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Відповідне відеозвернення записав мер Ковеля Ігор Чайка.
Він просить жителів Ковельської громади, які будуть готові, у разі потреби, тимчасово прийняти у себе сім’ї військових чи резервістів, або людей, змушених тікати з окупованих територій, зателефонувати на Гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219-019.
"Потрібно буде вказати ім’я, номер телефону та орієнтовну кількість людей, яка могла б у вас тимчасово зупинитися", - заявив мер.
За цим же номером готові прийняти повідомлення від фізичних осіб або підприємців про готовність надати, у разі потреби, малу техніку для викопування траншей.
"Ми заздалегідь формуємо таку базу, щоб бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Вдячні за розуміння і підтримку", - сказав Чайка.
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