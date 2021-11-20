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У Ковельській громаді шукають людей, які готові прийняти до себе військових або біженців

У Ковельській громаді шукають людей, які готові прийняти до себе військових або біженців
У Ковелі формують інформаційну базу: про можливість прийняти до себе людей та про наявність малої техніки.

Відповідне відеозвернення записав мер Ковеля Ігор Чайка.

Він просить жителів Ковельської громади, які будуть готові, у разі потреби, тимчасово прийняти у себе сім’ї військових чи резервістів, або людей, змушених тікати з окупованих територій, зателефонувати на Гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219-019.

"Потрібно буде вказати ім’я, номер телефону та орієнтовну кількість людей, яка могла б у вас тимчасово зупинитися", - заявив мер.

За цим же номером готові прийняти повідомлення від фізичних осіб або підприємців про готовність надати, у разі потреби, малу техніку для викопування траншей.

"Ми заздалегідь формуємо таку базу, щоб бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Вдячні за розуміння і підтримку", - сказав Чайка.

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Теги: Ігор Чайка, Ковель, прийняти біженців, сім'ї, військові
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