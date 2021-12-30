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«У нас все добре», – Погуляйко про ситуацію з укріпленням кордону з Білоруссю

«У нас все добре», – Погуляйко про ситуацію з укріпленням кордону з Білоруссю
Україна укріплює кордон із Білоруссю. Зокрема, кордон посилюють і на території Волині, яка межує із цієї країною.

Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.

На запитання журналістів про те, чи розглядають загрозу вторгнення ворожих військ через Білорусь і чи готується область до такого сценарію, голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко відповів, що область працює над облаштуванням захисних споруд на межі з Білоруссю.

«Ми готові. Повірте, у нас все добре. Я завтра і в п’ятницю виїжджаю туди. Ми кожного дня над цим працюємо. Техніка працює, встановлюють паркани, колючий дріт єгоза. Визначений кілометраж, який треба зробити негайно. Ми перша область, в якій все зроблено дуже якісно», - відповів Погуляйко.

До слова, білоруський кордон на Волині почали укріплювати ще до загострення ситуації щодо можливого вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави запроваджують режим надзвичайного стану.

">Комендантської години і блокпостів на Волині не буде, заявили в ОДА.

На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження.

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Теги: Погуляйко, Волинь, кордон з Білоруссю
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