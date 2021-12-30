«У нас все добре», – Погуляйко про ситуацію з укріпленням кордону з Білоруссю





Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.



На запитання журналістів про те, чи розглядають загрозу вторгнення ворожих військ через Білорусь і чи готується область до такого сценарію, голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко відповів, що область працює над облаштуванням захисних споруд на межі з Білоруссю.



«Ми готові. Повірте, у нас все добре. Я завтра і в п’ятницю виїжджаю туди. Ми кожного дня над цим працюємо. Техніка працює, встановлюють паркани, колючий дріт єгоза. Визначений кілометраж, який треба зробити негайно. Ми перша область, в якій все зроблено дуже якісно», - відповів Погуляйко.



До слова,



Нагадаємо, через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави



Комендантської години і блокпостів на Волині не буде, заявили в ОДА.



На території Волині, яка межує з Білоруссю,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна укріплює кордон із Білоруссю. Зокрема, кордон посилюють і на території Волині, яка межує із цієї країною.Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.На запитання журналістів про те, чи розглядають загрозу вторгнення ворожих військ через Білорусь і чи готується область до такого сценарію, голова Волинської обласної державної адміністраціївідповів, що область працює над облаштуванням захисних споруд на межі з Білоруссю.«Ми готові. Повірте, у нас все добре. Я завтра і в п’ятницю виїжджаю туди. Ми кожного дня над цим працюємо. Техніка працює, встановлюють паркани, колючий дріт єгоза. Визначений кілометраж, який треба зробити негайно. Ми перша область, в якій все зроблено дуже якісно», - відповів Погуляйко.До слова, білоруський кордон на Волині почали укріплювати ще до загострення ситуації щодо можливого вторгнення російських військ в Україну.Нагадаємо, через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави запроваджують режим надзвичайного стану. ">, заявили в ОДА.На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження.

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