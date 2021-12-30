«У нас все добре», – Погуляйко про ситуацію з укріпленням кордону з Білоруссю
Сьогодні, 16:25
Україна укріплює кордон із Білоруссю. Зокрема, кордон посилюють і на території Волині, яка межує із цієї країною.
Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.
На запитання журналістів про те, чи розглядають загрозу вторгнення ворожих військ через Білорусь і чи готується область до такого сценарію, голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко відповів, що область працює над облаштуванням захисних споруд на межі з Білоруссю.
«Ми готові. Повірте, у нас все добре. Я завтра і в п’ятницю виїжджаю туди. Ми кожного дня над цим працюємо. Техніка працює, встановлюють паркани, колючий дріт єгоза. Визначений кілометраж, який треба зробити негайно. Ми перша область, в якій все зроблено дуже якісно», - відповів Погуляйко.
До слова, білоруський кордон на Волині почали укріплювати ще до загострення ситуації щодо можливого вторгнення російських військ в Україну.
Нагадаємо, через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави запроваджують режим надзвичайного стану.
">Комендантської години і блокпостів на Волині не буде, заявили в ОДА.
На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.
На запитання журналістів про те, чи розглядають загрозу вторгнення ворожих військ через Білорусь і чи готується область до такого сценарію, голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко відповів, що область працює над облаштуванням захисних споруд на межі з Білоруссю.
«Ми готові. Повірте, у нас все добре. Я завтра і в п’ятницю виїжджаю туди. Ми кожного дня над цим працюємо. Техніка працює, встановлюють паркани, колючий дріт єгоза. Визначений кілометраж, який треба зробити негайно. Ми перша область, в якій все зроблено дуже якісно», - відповів Погуляйко.
До слова, білоруський кордон на Волині почали укріплювати ще до загострення ситуації щодо можливого вторгнення російських військ в Україну.
Нагадаємо, через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави запроваджують режим надзвичайного стану.
">Комендантської години і блокпостів на Волині не буде, заявили в ОДА.
На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Можуть оглядати авто та просити показати документи: як діятиме поліція Волині в умовах надзвичайного стану
Сьогодні, 16:45
У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка
Сьогодні, 16:35
«У нас все добре», – Погуляйко про ситуацію з укріпленням кордону з Білоруссю
Сьогодні, 16:25
Росія розпочала евакуацію дипломатів з України
Сьогодні, 16:03
Медіа