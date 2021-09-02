Які квартири можна вибрати у новому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*

41 м2 до 73 м2, а також на численні запити клієнтів додали варіанти 3-кімнатних квартир. До слова, таких не було у попередньому будинку. Їхня площа - 82,72 м2 і обмежена кількість.



На старті продажів нового будинку традиційно діють найвигідніші умови розтермінування та найкраща ціна. Вартість стартує від 16 800 грн/м2, розстрочка платежів можлива до березня 2024. Крім того, продаж квартир розпочався лише декілька днів тому і на перші 10 діє спеціальна пропозиція - знижена ціна!



ЖК “Парковий квартал” - це новий мікрорайон на вул. Глібова у Ковелі, поруч із вул. Володимирською. До центру міста - 2,5 км.



Кожне помешкання здається власнику із внутрішніми чорновими роботами: залита стяжка підлоги, поштукатурені стіни, розведена електрика та підведені сантехнічні мережі. Усі роботи виконані якісно, тому квартири відразу готові до ремонту та оздоблення.



Крім того, у квартирах встановлені котли з радіаторами опалення, протизламні вхідні двері та енергоощадні вікна.



“Архітектура будинку не відрізняється від попереднього, тому це буде гарне завершення будівництва цього мікрорайону по вулиці Глібова. Все стильно, лаконічно, в одній концепції. Нам дуже приємно, що ми створили нове затишне середовище для ковельчан. Вже бачимо, що ця локація користується неабиякою популярністю серед місцевих мешканців та різних бізнесів, що купили тут комерційні приміщення”, - зазначають в Будівельній компанії “Інвестор”, яка зводить ЖК “Парковий квартал”.



ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ЧЕТВЕРТИЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?



- ЖК розташований на вул. Глібова, поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.

- Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.

- Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.

- Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.

- Будинок з ліфтом, повна інклюзивність та доступність для мешканців.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому будинку ковельського ЖК “Парковий квартал” буде 72 квартири із різними варіантами планувань. Є великий вибір 1- та 2-кімнатних помешкань площею віддо, а також на численні запити клієнтів додали варіанти 3-кімнатних квартир. До слова, таких не було у попередньому будинку. Їхня площа - 82,72 м2 і обмежена кількість.На старті продажів нового будинку традиційно діють найвигідніші умови розтермінування та найкраща ціна. Вартість стартує від, розстрочка платежів можлива. Крім того, продаж квартир розпочався лише декілька днів тому і на перші 10 діє спеціальна пропозиція - знижена ціна!ЖК “Парковий квартал” - це новий мікрорайон на вул. Глібова у Ковелі, поруч із вул. Володимирською. До центру міста - 2,5 км.Кожне помешкання здається власнику із внутрішніми чорновими роботами: залита стяжка підлоги, поштукатурені стіни, розведена електрика та підведені сантехнічні мережі. Усі роботи виконані якісно, тому квартири відразу готові до ремонту та оздоблення.Крім того, у квартирах встановлені котли з радіаторами опалення, протизламні вхідні двері та енергоощадні вікна.“Архітектура будинку не відрізняється від попереднього, тому це буде гарне завершення будівництва цього мікрорайону по вулиці Глібова. Все стильно, лаконічно, в одній концепції. Нам дуже приємно, що ми створили нове затишне середовище для ковельчан. Вже бачимо, що ця локація користується неабиякою популярністю серед місцевих мешканців та різних бізнесів, що купили тут комерційні приміщення”, - зазначають в Будівельній компанії “Інвестор”, яка зводить ЖК “Парковий квартал”.ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ЧЕТВЕРТИЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?, поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо., паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору., повна інклюзивність та доступність для мешканців.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 74 66Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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