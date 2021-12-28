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На Волині автомобіль в`їхав в озеро: 38-річний водій потонув

На Волині автомобіль в`їхав в озеро: 38-річний водій потонув
В селі Марковичі Луцького району рятувальники витягли з озера ВАЗ світлого кольору.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

У секторі комунікації ГУНП факт підтвердили та повідомили, що транспортний засіб помітили поліцейські під час патрулювання.

На місце викликали рятувальників, які витягли автомобіль.

Усередині виявили тіло місцевого мешканця 1983 року народження без ознак життя.

Деталі встановлюються.
На Волині автомобіль в`їхав в озеро: 38-річний водій потонув

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Теги: Волинь, автомобіль, озеро, водій, смерть
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