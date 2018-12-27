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Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік

Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік
Лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше, аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.

Про це повідомив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, пише Українська правда.

"Україна чинитиме спротив! За одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік! Ми отримали 18510 транзакцій лише на благодійні рахунки! Такого не було ніколи в історії Фонду! Тисячі українців та небайдужих з усього світу об‘єднуються навколо спільного бажання зупинити головного світового терориста сучасності. І ми це зробимо!", - йдеться в повідомленні.
Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік

Чмут повідомив, що фонд реалізовує глобальні проєкти по зміцненню протиповітряної оборони, розгортанню територіальної оборони і розвитку нашого ракетного потенціалу.

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Теги: Повернись живим, армія, допомога
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