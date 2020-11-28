З'явився текст указу про запровадження надзвичайного стану в Україні: що він передбачає





Про це пише



Вводити надзвичайний стан пропонується від 00.00 24 лютого терміном на 30 діб.



На території, де вводиться НС, запроваджуються наступні заходи:



- Встановлення особливого режиму в’їзду/виїзду, а також обмеження пересування по території (за потреби);



- Обмеження руху транспорту та їх огляд (за потреби);



- Посилення охорони громадського порядку та об’єктів,

життєдіяльності населення та народного господарства;



- Заборона проведення масових заходів;



- Заборона страйків;



- Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць небезпечних для проживання;



- Запровадження комендантської години (за потреби);



- Перевірка документів у громадян, при необхідності проведення особистого огляду огляду речей, транспорту, багажу, вантажів, приміщень та житла;



- Заборона призовникам, військовослужбовцям та резервістам змінювати місце проживання без відома призовних центрів;



- Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;



- Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;

- Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мереж (за потреби).



Також в указі вказується про порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами, питання про заборону діяльності політичних партій та ГО в інтересах нацбезпеки.



Нагадаємо, що 23 лютого в Україні прийняли рішення





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Верховної Ради опублікували текст указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження в Україні надзвичайного стану на тлі загострення загрози нового російського вторгнення. НС має бути запроваджено від півночі 24 лютого на 30 діб.Про це пише ТСН Вводити надзвичайний стан пропонується від 00.00 24 лютого терміном на 30 діб.На території, де вводиться НС, запроваджуються наступні заходи:- Встановлення особливого режиму в’їзду/виїзду, а також обмеження пересування по території (за потреби);- Обмеження руху транспорту та їх огляд (за потреби);- Посилення охорони громадського порядку та об’єктів,життєдіяльності населення та народного господарства;- Заборона проведення масових заходів;- Заборона страйків;- Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць небезпечних для проживання;- Запровадження комендантської години (за потреби);- Перевірка документів у громадян, при необхідності проведення особистого огляду огляду речей, транспорту, багажу, вантажів, приміщень та житла;- Заборона призовникам, військовослужбовцям та резервістам змінювати місце проживання без відома призовних центрів;- Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;- Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;- Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мереж (за потреби).Також в указі вказується про порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами, питання про заборону діяльності політичних партій та ГО в інтересах нацбезпеки.Нагадаємо, що 23 лютого в Україні прийняли рішення ввести режим надзвичайного стану

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