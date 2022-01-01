Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ

У зв'язку із останніми подіями в Україні просто таки нереально не читати, не дивитися негативні й тривожні новини. Очевидно, що нам, українцям, усе, що відбувається, болить, бо ми любимо свою країну. Але ми підтримаємо її, якщо будемо спокійними, сильними, єдиними та позитивно налаштованими.Томустворює нову рубрику, щоб таки фокусувати увагу наших читачів і на хорошому. Щоднями нагадуватимемо про хороші, добрі події щодо Волині та України загалом, про які ми писали впродовж дня.Для прикладу, сьогодні, 23 лютого, нагадаємо вам про таке:Учень з селища Іваничі став переможцем Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Мовознавець». А в конкурсі, зауважимо, взяли участь 30 646 учнів 2-11 класів з усієї України.Хіба не чудова новина? Пишаємось земляком і щиро вітаємо з перемогою.Ковід таки йде на спад. За словами речника Волинської обласної клінічної лікарні, у шпиталі в Боголюбах виписаних більше, ніж госпіталізованих. Та й загалом хворих в області поменшало.А тепер ще раз вчитайтеся в заголовок. За добу - більше, ніж за рік. Фонд «Повернись живим» за 24 години лише на благодійні рахунки отримав 18510 транзакцій! Разом - ми сила!І знову про хороше. І поїсти смачно можна, і кількість місць робочих збільшити, і скарбницю громади збагатити. У майбутньому тут буде не лише ресторан, а й відпочинкова зона. А ще там дуже смачна фірмова страва. Підтримувати країну - це і підтримувати її економіку, будувати бізнес тут, вдома, на своїй землі.Частіше посміхайтеся і пам'ятайте: все буде добре! А ми обіцяємо писати ще більше добрих новин.