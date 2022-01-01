Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ
Сьогодні, 20:30
У зв'язку із останніми подіями в Україні просто таки нереально не читати, не дивитися негативні й тривожні новини. Очевидно, що нам, українцям, усе, що відбувається, болить, бо ми любимо свою країну. Але ми підтримаємо її, якщо будемо спокійними, сильними, єдиними та позитивно налаштованими.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost створює нову рубрику «Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ», щоб таки фокусувати увагу наших читачів і на хорошому. Щодня о 20:30 ми нагадуватимемо про хороші, добрі події щодо Волині та України загалом, про які ми писали впродовж дня.
Для прикладу, сьогодні, 23 лютого, нагадаємо вам про таке:
Школяр з Волині став переможцем всеукраїнського конкурсу з англійської мови
Учень з селища Іваничі став переможцем Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Мовознавець». А в конкурсі, зауважимо, взяли участь 30 646 учнів 2-11 класів з усієї України.
Хіба не чудова новина? Пишаємось земляком і щиро вітаємо з перемогою.
Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Ковід таки йде на спад. За словами речника Волинської обласної клінічної лікарні Андрія Гнатюка, у шпиталі в Боголюбах виписаних більше, ніж госпіталізованих. Та й загалом хворих в області поменшало.
Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік
А тепер ще раз вчитайтеся в заголовок. За добу - більше, ніж за рік. Фонд «Повернись живим» за 24 години лише на благодійні рахунки отримав 18510 транзакцій! Разом - ми сила!
Абсолютно нова історія: у Ківерцях відкрили сімейний ресторан «Дубок»
І знову про хороше. І поїсти смачно можна, і кількість місць робочих збільшити, і скарбницю громади збагатити. У майбутньому тут буде не лише ресторан, а й відпочинкова зона. А ще там дуже смачна фірмова страва. Підтримувати країну - це і підтримувати її економіку, будувати бізнес тут, вдома, на своїй землі.
Частіше посміхайтеся і пам'ятайте: все буде добре! А ми обіцяємо писати ще більше добрих новин.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost створює нову рубрику «Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ», щоб таки фокусувати увагу наших читачів і на хорошому. Щодня о 20:30 ми нагадуватимемо про хороші, добрі події щодо Волині та України загалом, про які ми писали впродовж дня.
Для прикладу, сьогодні, 23 лютого, нагадаємо вам про таке:
Школяр з Волині став переможцем всеукраїнського конкурсу з англійської мови
Учень з селища Іваничі став переможцем Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Мовознавець». А в конкурсі, зауважимо, взяли участь 30 646 учнів 2-11 класів з усієї України.
Хіба не чудова новина? Пишаємось земляком і щиро вітаємо з перемогою.
Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Ковід таки йде на спад. За словами речника Волинської обласної клінічної лікарні Андрія Гнатюка, у шпиталі в Боголюбах виписаних більше, ніж госпіталізованих. Та й загалом хворих в області поменшало.
Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік
А тепер ще раз вчитайтеся в заголовок. За добу - більше, ніж за рік. Фонд «Повернись живим» за 24 години лише на благодійні рахунки отримав 18510 транзакцій! Разом - ми сила!
Абсолютно нова історія: у Ківерцях відкрили сімейний ресторан «Дубок»
І знову про хороше. І поїсти смачно можна, і кількість місць робочих збільшити, і скарбницю громади збагатити. У майбутньому тут буде не лише ресторан, а й відпочинкова зона. А ще там дуже смачна фірмова страва. Підтримувати країну - це і підтримувати її економіку, будувати бізнес тут, вдома, на своїй землі.
Частіше посміхайтеся і пам'ятайте: все буде добре! А ми обіцяємо писати ще більше добрих новин.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання «ЛДНР»
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
Сьогодні, 19:00
Медіа