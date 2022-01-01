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Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого

Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 24 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 16:00 - вул.Наливайка, 2 в;

з 13:30 до 17:00 - проспект Відродження, 39.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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