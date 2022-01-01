Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 24 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул.Наливайка, 2 в;
з 13:30 до 17:00 - проспект Відродження, 39.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул.Наливайка, 2 в;
з 13:30 до 17:00 - проспект Відродження, 39.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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