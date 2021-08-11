На Донбасі вбили українського військового
Сьогодні, 18:44
У середу, 23 лютого, окупаційні війська Росії 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один отримав бойову травму.
Про це інформують у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні ООС.
Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.
У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:
Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;
Авдіївка – 4 обстріли з мінометів;
Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.
Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.
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Про це інформують у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні ООС.
Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.
У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:
Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;
Авдіївка – 4 обстріли з мінометів;
Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.
Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.
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