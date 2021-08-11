На Донбасі вбили українського військового





Про це інформують у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в



"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні ООС.



Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.



У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:



Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;



Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;



Авдіївка – 4 обстріли з мінометів;



Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.



Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 23 лютого, окупаційні війська Росії 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один отримав бойову травму.Про це інформують у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook. "Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні ООС.Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;Авдіївка – 4 обстріли з мінометів;Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.

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