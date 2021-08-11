вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі вбили військового

На Донбасі вбили військового
У середу, 23 лютого, окупаційні війська Росії 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один отримав бойову травму.

Про це інформують у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні ООС.

Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.

У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:

Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;

Авдіївка – 4 обстріли з мінометів;

Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.

Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, Донбас, смерть, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
Сьогодні, 19:00
На Донбасі вбили військового
Сьогодні, 18:44
Волинські прикордонники отримали 20 позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 18:10
З'явився текст указу про запровадження надзвичайного стану в Україні: що він передбачає
Сьогодні, 17:45
Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі
11 серпень, 2021, 11:29
Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
09 липень, 2021, 12:30
Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня
13 квітень, 2021, 14:17
У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені
13 квітень, 2021, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
На Донбасі вбили військового
Сьогодні, 18:44
 0
Волинські прикордонники отримали 20 позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 18:10
 0
З'явився текст указу про запровадження надзвичайного стану в Україні: що він передбачає
Сьогодні, 17:45
 0
Українці за добу зібрали понад 20 мільйонів для благодійного фонду, який допомагає ЗСУ: це більше, ніж за весь 2021 рік
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8