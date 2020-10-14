ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання «ЛДНР»





Про це йдеться на сайті Європейської ради, передає



До санкційного списку потрапили усі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати «ЛДНР». Йдеться про 351 депутата.



Крім того, ЄС запровадив санкції щодо 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед них:



– члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;



– банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;



– старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях;



– особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.



Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, підсанкційним росіянам заборонено подорожувати до ЄС та в’їжджати з метою транзиту.



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Також ЄС ввів заборону на імпорт товарів з територій «ЛНР» і «ДНР», обмеження на торгівлю та інвестиції, пов’язані з певними секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг, а також заборону на експорт певних товарів і технологій.



Санкції ЄС також містять секторальну заборону на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Йдеться про обмеження доступу Росії до ринків капіталу і фінансових послуг ЄС.



«ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду (України, – ред.) територій Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов’язання, дотримуватись міжнародного права та повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. ЄС також закликає інші держави не слідувати незаконному рішенню Росії визнати цю проголошену незалежність. ЄС готовий швидко прийняти більш широкі політичні та економічні санкції у разі потреби та підтверджує свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого



У той час

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 лютого Європейський союз офіційно запровадив санкції проти Росії за визнання терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».Про це йдеться на сайті Європейської ради, передає УНІАН. До санкційного списку потрапили усі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати «ЛДНР». Йдеться про 351 депутата.Крім того, ЄС запровадив санкції щодо 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед них:– члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;– банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;– старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях;– особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, підсанкційним росіянам заборонено подорожувати до ЄС та в’їжджати з метою транзиту.Також ЄС ввів заборону на імпорт товарів з територій «ЛНР» і «ДНР», обмеження на торгівлю та інвестиції, пов’язані з певними секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг, а також заборону на експорт певних товарів і технологій.Санкції ЄС також містять секторальну заборону на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Йдеться про обмеження доступу Росії до ринків капіталу і фінансових послуг ЄС.«ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду (України, – ред.) територій Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов’язання, дотримуватись міжнародного права та повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. ЄС також закликає інші держави не слідувати незаконному рішенню Росії визнати цю проголошену незалежність. ЄС готовий швидко прийняти більш широкі політичні та економічні санкції у разі потреби та підтверджує свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.Нагадаємо, президент Росії21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації , а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.

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