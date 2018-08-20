вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині

Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині
Встановили особу чоловіка, тіло якого виявили у затонулому авто в селі Марковичі Луцького району.

Про це пише Волинь.

Загиблим виявився 38-річний місцевий житель.

За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням. Очевидці кажуть, що на ділянці дороги неподалік ставка ВАЗ розвернуло й кинуло у воду.

Чоловік служив в АТО. Протягом останнього часу проживав із своєю бабусею у Марковичах. У загиблого залишились дружина та донька, які наразі мешкають в іншій області.

Як повідомляли, 23 лютого у селі Марковичі рятувальники витягли з озера ВАЗ світлого кольору. Усередині виявили тіло місцевого мешканця 1983 року народження без ознак життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потопельник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан
Сьогодні, 22:02
Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині
Сьогодні, 21:21
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:01
Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку
20 серпень, 2018, 11:54
На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина
17 серпень, 2018, 13:08
На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії
08 серпень, 2018, 10:07
На Волині в озері втопився рибалка На Волині в озері втопився рибалка
30 липень, 2018, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан
Сьогодні, 22:02
 0
Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині
Сьогодні, 21:21
 0
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:01
 0
Добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА ПОЗИТИВУ
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8