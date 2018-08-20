Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині





Про це пише



Загиблим виявився 38-річний місцевий житель.



За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням. Очевидці кажуть, що на ділянці дороги неподалік ставка ВАЗ розвернуло й кинуло у воду.



Чоловік служив в АТО. Протягом останнього часу проживав із своєю бабусею у Марковичах. У загиблого залишились дружина та донька, які наразі мешкають в іншій області.



Як повідомляли, 23 лютого у селі Марковичі

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