Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині
Сьогодні, 21:21
Встановили особу чоловіка, тіло якого виявили у затонулому авто в селі Марковичі Луцького району.
Про це пише Волинь.
Загиблим виявився 38-річний місцевий житель.
За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням. Очевидці кажуть, що на ділянці дороги неподалік ставка ВАЗ розвернуло й кинуло у воду.
Чоловік служив в АТО. Протягом останнього часу проживав із своєю бабусею у Марковичах. У загиблого залишились дружина та донька, які наразі мешкають в іншій області.
Як повідомляли, 23 лютого у селі Марковичі рятувальники витягли з озера ВАЗ світлого кольору. Усередині виявили тіло місцевого мешканця 1983 року народження без ознак життя.
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Про це пише Волинь.
Загиблим виявився 38-річний місцевий житель.
За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням. Очевидці кажуть, що на ділянці дороги неподалік ставка ВАЗ розвернуло й кинуло у воду.
Чоловік служив в АТО. Протягом останнього часу проживав із своєю бабусею у Марковичах. У загиблого залишились дружина та донька, які наразі мешкають в іншій області.
Як повідомляли, 23 лютого у селі Марковичі рятувальники витягли з озера ВАЗ світлого кольору. Усередині виявили тіло місцевого мешканця 1983 року народження без ознак життя.
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