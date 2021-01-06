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У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО

У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

Аварія сталася на проспекті Соборності біля зупинок "Завокзальний ринок" та "Гіпермаркет Там-Там", - повідомляє "Волинь-нова".

Зіткнення автомобілів сталося ввечері, близько 19 години.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.

Станом на 19:40 рух проспектом був дещо ускладнений.


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Теги: Волинь, Луцьк, аварія, ДТП
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