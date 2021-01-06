У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО





Аварія сталася на проспекті Соборності біля зупинок "Завокзальний ринок" та "Гіпермаркет Там-Там", - повідомляє "Волинь-нова".



Зіткнення автомобілів сталося ввечері, близько 19 години.



На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.



Станом на 19:40 рух проспектом був дещо ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.Аварія сталася на проспекті Соборності біля зупинок "Завокзальний ринок" та "Гіпермаркет Там-Там", - повідомляє "Волинь-нова".Зіткнення автомобілів сталося ввечері, близько 19 години.На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.Станом на 19:40 рух проспектом був дещо ускладнений.

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