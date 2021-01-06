У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:01
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.
Аварія сталася на проспекті Соборності біля зупинок "Завокзальний ринок" та "Гіпермаркет Там-Там", - повідомляє "Волинь-нова".
Зіткнення автомобілів сталося ввечері, близько 19 години.
На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
Станом на 19:40 рух проспектом був дещо ускладнений.
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Аварія сталася на проспекті Соборності біля зупинок "Завокзальний ринок" та "Гіпермаркет Там-Там", - повідомляє "Волинь-нова".
Зіткнення автомобілів сталося ввечері, близько 19 години.
На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
Станом на 19:40 рух проспектом був дещо ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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