Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан
Сьогодні, 22:02
Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про запровадження в Україні надзвичайного стану.
Про це пише "Українська правда".
Рішення підтримали 335 народних депутатів.
Надзвичайний стан запроваджується з 0 годин 24 лютого терміном на 30 днів на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже і так діє надзвичайний правовий режим.
Під час своєї доповіді секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що це рішення зумовлене поточними загрозами, але запевнив, що ситуація контрольована.
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
"Ситуація непроста але абсолютно контрольована. За даними всіх наших розвідок партнерів, нашої розвідки, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливо", - сказав Данілов.
Як пояснював Данілов раніше, обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть варіюватися залежно від регіону.
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Про це пише "Українська правда".
Рішення підтримали 335 народних депутатів.
Надзвичайний стан запроваджується з 0 годин 24 лютого терміном на 30 днів на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже і так діє надзвичайний правовий режим.
Під час своєї доповіді секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що це рішення зумовлене поточними загрозами, але запевнив, що ситуація контрольована.
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
"Ситуація непроста але абсолютно контрольована. За даними всіх наших розвідок партнерів, нашої розвідки, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливо", - сказав Данілов.
Як пояснював Данілов раніше, обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть варіюватися залежно від регіону.
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