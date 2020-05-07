Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан

Володимира Зеленського про запровадження в Україні надзвичайного стану.



Про це пише



Рішення підтримали 335 народних депутатів.



Надзвичайний стан запроваджується з 0 годин 24 лютого терміном на 30 днів на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже і так діє надзвичайний правовий режим.



Під час своєї доповіді секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що це рішення зумовлене поточними загрозами, але запевнив, що ситуація контрольована.



Надзвичайний стан на всій території України: що це означає



"Ситуація непроста але абсолютно контрольована. За даними всіх наших розвідок партнерів, нашої розвідки, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливо", - сказав Данілов.



Як пояснював Данілов раніше, обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть варіюватися залежно від регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада затвердила указ президентапро запровадження в Україні надзвичайного стану.Про це пише "Українська правда". Рішення підтримали 335 народних депутатів.Надзвичайний стан запроваджується з 0 годин 24 лютого терміном на 30 днів на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже і так діє надзвичайний правовий режим.Під час своєї доповіді секретар РНБОпояснив, що це рішення зумовлене поточними загрозами, але запевнив, що ситуація контрольована."Ситуація непроста але абсолютно контрольована. За даними всіх наших розвідок партнерів, нашої розвідки, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливо", - сказав Данілов.Як пояснював Данілов раніше, обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть варіюватися залежно від регіону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію