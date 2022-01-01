вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині збудують новий торговий заклад

У місті на Волині збудують новий торговий заклад
У Володимирі на розі вулиць Ковельська - Генерала Шухевича підприємці Трачук та Тараймович планують збудувати новий торговий заклад.

Рішення про надання дозволу на виготовлення детального плану території обмеженої вулицями: Ковельська-Генерала Шухевича прийняли депутати на сесії 23-го лютого, пише БУГ.

За відповідне рішення проголосував 21 депутат.

З відповідною заявою на надання дозволу до міської ради звернулися громадяни Трачук М.Т. та Тараймович І.В.

Індикаторами детального плану пропонуються: кількість малих підприємств на частині території обмеженої вулицями: Ковельська-Генерала Шухевича у місті Володимирі; кількість освоєних нових видів послуг; кількість робочих місць.

Підготовчі процедури розроблення детального плану території мають провести до 15-го травня 2022 року. Після чого відбудуться громадські слухання, розгляд детального плану території архітектурно – містобудівною радою та ряд інших процедур.

Як розповів мер Володимира Ігор Пальонка на брифінгу 22-го лютого, йдеться про будівництво 3-поверхового торгівельного приміщення. Рішення вже тричі розглядали на сесіях.

“Прийшли потенційні інвестори й запропонували схему та візуалізацію триповерхового торгівельного об’єкта. Тішить, що ми приймемо рішення і тим самим надамо дозвіл потенційним інвесторам щось збудувати у місті, а також відкрити декілька нових робочих місць. Думаю, що ця будівля буде справжньою окрасою міста”, – додав мер Володимира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торговий заклад, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині збудують новий торговий заклад
Сьогодні, 03:47
Учні школи на Волині, де вітер завалив димар котельні, повертаються на навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 02:49
У Луцьку медики врятували 420-грамове немовля. ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
Ватажки бойовиків попросили Путіна допомогти відбити «агресію» Києва
Сьогодні, 00:36
24 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО
23 лютий, 14:32
У двох волинян поліцейські вилучили амфетамін та марихуану. ФОТО У двох волинян поліцейські вилучили амфетамін та марихуану. ФОТО
23 лютий, 11:45
Шахрай вкрав з кредитки волинянина майже 15 тисяч гривень Шахрай вкрав з кредитки волинянина майже 15 тисяч гривень
23 лютий, 11:40
У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО
23 лютий, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині збудують новий торговий заклад
Сьогодні, 03:47
 0
Учні школи на Волині, де вітер завалив димар котельні, повертаються на навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 02:49
 0
У Луцьку медики врятували 420-грамове немовля. ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
 0
Ватажки бойовиків попросили Путіна допомогти відбити «агресію» Києва
Сьогодні, 00:36
 0
24 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8