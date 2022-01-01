У місті на Волині збудують новий торговий заклад

Трачук та Тараймович планують збудувати новий торговий заклад.



Рішення про надання дозволу на виготовлення детального плану території обмеженої вулицями: Ковельська-Генерала Шухевича прийняли депутати на сесії 23-го лютого, пише



За відповідне рішення проголосував 21 депутат.



З відповідною заявою на надання дозволу до міської ради звернулися громадяни Трачук М.Т. та Тараймович І.В.



Індикаторами детального плану пропонуються: кількість малих підприємств на частині території обмеженої вулицями: Ковельська-Генерала Шухевича у місті Володимирі; кількість освоєних нових видів послуг; кількість робочих місць.



Підготовчі процедури розроблення детального плану території мають провести до 15-го травня 2022 року. Після чого відбудуться громадські слухання, розгляд детального плану території архітектурно – містобудівною радою та ряд інших процедур.



Як розповів мер Володимира Ігор Пальонка на брифінгу 22-го лютого, йдеться про будівництво 3-поверхового торгівельного приміщення. Рішення вже тричі розглядали на сесіях.



“Прийшли потенційні інвестори й запропонували схему та візуалізацію триповерхового торгівельного об’єкта. Тішить, що ми приймемо рішення і тим самим надамо дозвіл потенційним інвесторам щось збудувати у місті, а також відкрити декілька нових робочих місць. Думаю, що ця будівля буде справжньою окрасою міста”, – додав мер Володимира.

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