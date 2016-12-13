Ватажки бойовиків попросили Путіна допомогти відбити «агресію» Києва
Сьогодні, 00:36
Ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати допомогу у відбитті "агресії" Києва, щоб уникнути "жертв серед мирного населення та запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі".
Про це повідомив журналістам речник глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН.
Як повідомив Пєсков, "глави двох республік у зв'язку з обстановкою, що склалася, а також з метою недопущення жертв серед мирних громадян і гуманітарної катастрофи на підставі статей 3 і 4 договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і республіками просять президента Росії надати допомогу у відбитті агресії збройних сил та формувань України".
Лідери бойовиків у зверненні до Путіна вказали на загострення ситуації на Донбасі та "загрози" з боку Києва.
Україна на всіх рівнях - від президента до Міністра оборони наголошує, що не планує жодних агресивних дій щодо Донбасу. У той же час, військові неодноразово попереджали, що на окупованих територіях готують теракти та диверсії з метою звинуватити українську сторону.
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ.
У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації, а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.
Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.
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Про це повідомив журналістам речник глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН.
Як повідомив Пєсков, "глави двох республік у зв'язку з обстановкою, що склалася, а також з метою недопущення жертв серед мирних громадян і гуманітарної катастрофи на підставі статей 3 і 4 договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і республіками просять президента Росії надати допомогу у відбитті агресії збройних сил та формувань України".
Лідери бойовиків у зверненні до Путіна вказали на загострення ситуації на Донбасі та "загрози" з боку Києва.
Україна на всіх рівнях - від президента до Міністра оборони наголошує, що не планує жодних агресивних дій щодо Донбасу. У той же час, військові неодноразово попереджали, що на окупованих територіях готують теракти та диверсії з метою звинуватити українську сторону.
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ.
У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації, а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.
Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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