Уряд запровадив новий вид відпустки творчим працівникам





Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні уряду 23 лютого, повідомляє



«Метою прийняття акта є створення додаткових передумов для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу закладів культури шляхом надання можливості скористатися творчою відпусткою для провадження творчої діяльності поза основним місцем роботи», – йдеться у пояснювальній записці до документа.



Творча відпустка надаватиметься й для творчої діяльності, підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастролях та інших культурно-мистецьких проєктах.



Тривалість такої відпустки протягом одного календарного року не може перевищувати 90 календарних днів. Вона надається без збереження заробітної плати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про внесення змін до умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток».Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні уряду 23 лютого, повідомляє Укрінформ. «Метою прийняття акта є створення додаткових передумов для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу закладів культури шляхом надання можливості скористатися творчою відпусткою для провадження творчої діяльності поза основним місцем роботи», – йдеться у пояснювальній записці до документа.Творча відпустка надаватиметься й для творчої діяльності, підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастролях та інших культурно-мистецьких проєктах.Тривалість такої відпустки протягом одного календарного року не може перевищувати 90 календарних днів. Вона надається без збереження заробітної плати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію