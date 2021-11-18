Учні школи на Волині, де вітер завалив димар котельні, повертаються на навчання. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Угринович.



23 лютого на території закладу встановили тимчасовий димар котельні для відновлення теплопостачання.



Як розповів зварювальник Сергій Демчук комунального підприємства "Райтеплобуд", стару трубу димаря обрізали та закріпили, що дало змогу відновити роботу шкільної котельні.



"Вирізали кусок зі старої труби, де метал ще дав змогу її зробити, загільзували. Старий кусок всередині до кінця і таким чином вийшли із ситуації", – додав Сергій Демчук.



Роботу котельні одразу протестували: кочегари запалили її та чекали, доки система достатньо нагріється. Зі слів директорки ліцею Тетяни Угринович, в приміщенні школи – 10 градусів тепла.



"Звісно, що всі провинні одягатися тепліше, бо комусь потрібен ноутбук чи дошка, наприклад, вчителям математики, фізики. Виходимо з положення так, як можемо. Сьогодні і ніч ще є попереду в кочегарів, і на 8 годину ранку в школі буде тепло", – зазначила керівниця школи.



Для того, аби повністю реконструювати старий димар, каже директорка Одерадівського ліцею, наразі освітяни і комунальники готують проєктно-кошторисну документацію. Роботи будуть виконувати в неопалювальний період за гроші міської громади, – зазначив керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Одерадівського ліцею Луцької тергромади, де через сильний вітер завалився димар котельні та відімкнули опалення, повертаються до стаціонарного навчання з 24 лютого. З 18 лютого діти навчалися дистанційно.Про це розповіла Суспільному директорка закладу23 лютого на території закладу встановили тимчасовий димар котельні для відновлення теплопостачання.Як розповів зварювальниккомунального підприємства "Райтеплобуд", стару трубу димаря обрізали та закріпили, що дало змогу відновити роботу шкільної котельні."Вирізали кусок зі старої труби, де метал ще дав змогу її зробити, загільзували. Старий кусок всередині до кінця і таким чином вийшли із ситуації", – додав Сергій Демчук.Роботу котельні одразу протестували: кочегари запалили її та чекали, доки система достатньо нагріється. Зі слів директорки ліцею, в приміщенні школи – 10 градусів тепла."Звісно, що всі провинні одягатися тепліше, бо комусь потрібен ноутбук чи дошка, наприклад, вчителям математики, фізики. Виходимо з положення так, як можемо. Сьогодні і ніч ще є попереду в кочегарів, і на 8 годину ранку в школі буде тепло", – зазначила керівниця школи.Для того, аби повністю реконструювати старий димар, каже директорка Одерадівського ліцею, наразі освітяни і комунальники готують проєктно-кошторисну документацію. Роботи будуть виконувати в неопалювальний період за гроші міської громади, – зазначив керівник департаменту освіти Луцької міськради

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