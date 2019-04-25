У луцькому медзакладі започаткували курси з надання меддопомоги. ВІДЕО





Про це Олександр Солобчук.



З його слів, тренінги проводитимуть тричі на тиждень для всіх охочих. Окрім навиків із надання меддопомоги, всіх охочих вчитимуть, як не піддаватися тривозі.



Учасниками першого навчання стали працівники реабілітаційного центру, де їх навчав надавати меддопомогу лікар, учасник бойових дій у російсько-українській війні Олександр Солобчук.



"До тренінгів будуть залучатися наші лікарі, ортопед – про допомогу при травмах. По опіках маємо манекен, щоб відпрацювати навики й працюватимемо один на одному, щоб оволодіти цими речами треба трохи практики", – зазначив Олександр Солобчук.



Олександр Солобчук – резервіст. Каже: хвилювань і тривоги немає, а в разі виклику на службу – готовий та зібраний.



"Ситуація в країні вимагає рішучих дій, особливо готуватися мені не потрібно, в мене усе зібрано", – додав медик.



Заняття з надання медичної допомоги відбуватимуться у щовівторка, щосереди та щочетверга о 16:00 у Центрі реабілітації учасників бойових дій і триватимуть півтори години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької тергромади започаткували безплатні навчання з медичної допомоги та боротьби з тривожністю.Про це Суспільному розповів тренер і медикЗ його слів, тренінги проводитимуть тричі на тиждень для всіх охочих. Окрім навиків із надання меддопомоги, всіх охочих вчитимуть, як не піддаватися тривозі.Учасниками першого навчання стали працівники реабілітаційного центру, де їх навчав надавати меддопомогу лікар, учасник бойових дій у російсько-українській війні Олександр Солобчук."До тренінгів будуть залучатися наші лікарі, ортопед – про допомогу при травмах. По опіках маємо манекен, щоб відпрацювати навики й працюватимемо один на одному, щоб оволодіти цими речами треба трохи практики", – зазначив Олександр Солобчук.Олександр Солобчук – резервіст. Каже: хвилювань і тривоги немає, а в разі виклику на службу – готовий та зібраний."Ситуація в країні вимагає рішучих дій, особливо готуватися мені не потрібно, в мене усе зібрано", – додав медик.Заняття з надання медичної допомоги відбуватимуться у щовівторка, щосереди та щочетверга о 16:00 у Центрі реабілітації учасників бойових дій і триватимуть півтори години.

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