Українським військовим збільшать виплати





Про це у повідомив голова Міноборони Олексій Резніков. Він уточнив, що підвищені зарплати почнуть виплачувати вже із березня, пише



Рєзніков уточнив, що додатково 16 млрд грн виділено на підвищення обороноздатності та безпеки країни, ще 587 млн направлять Головному управлінню розвідки.



На зарплати військовим підуть 12,2 млрд. грн. Так, рекрут отримуватиме 13 000 грн. замість 10 000, командир роти – 20 500 замість 15 800, командир бригади 33 000 замість 25 400.



Також 2,6 млрд. спрямують на придбання 70 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів, щоб заповнити недоторканні запаси.



На ефективне та швидке розгортання Сил територіальної оборони передбачено 1,2 млрд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як у Верховній Раді проголосували за зміни до держбюджету, на зарплати українським військовим буде виділено додатково 12,2 мільярда гривень. Мінімальні виплати для рекрутів буде збільшено до 13 тисяч грн, а для командирів бригад – до 33 тисяч.Про це у повідомив голова Міноборони. Він уточнив, що підвищені зарплати почнуть виплачувати вже із березня, пише "Обозреватель". Рєзніков уточнив, що додатково 16 млрд грн виділено на підвищення обороноздатності та безпеки країни, ще 587 млн направлять Головному управлінню розвідки.На зарплати військовим підуть 12,2 млрд. грн. Так, рекрут отримуватиме 13 000 грн. замість 10 000, командир роти – 20 500 замість 15 800, командир бригади 33 000 замість 25 400.Також 2,6 млрд. спрямують на придбання 70 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів, щоб заповнити недоторканні запаси.На ефективне та швидке розгортання Сил територіальної оборони передбачено 1,2 млрд.

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