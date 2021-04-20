Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні





Звернення транслював телеканал "Росія-24", пише



"Мною прийняте рішення про військову операцію (щодо захисту Донбасу – ред.)... Росія не допустить появи в України ядерної зброї".

... Вся відповідальність за можливе кровопролиття буде повністю на совісті українського режиму", - сказав Путін у своєму зверненні.



Путін заявив, що дії РФ пов'язані не з обмеженням інтересів України, а із захистом самої себе від "тих, хто взяв Україну в заручники".



Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що по центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.



"Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - сказав він.



За даними



Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.



У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.Звернення транслював телеканал "Росія-24", пише Українська правда "Мною прийняте рішення про військову операцію (щодо захисту Донбасу – ред.)... Росія не допустить появи в України ядерної зброї".... Вся відповідальність за можливе кровопролиття буде повністю на совісті українського режиму", - сказав Путін у своєму зверненні.Путін заявив, що дії РФ пов'язані не з обмеженням інтересів України, а із захистом самої себе від "тих, хто взяв Україну в заручники".Радник голови МВСповідомив, що по центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів."Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - сказав він.За даними "Інтерфаксу" , о 5 ранку почались ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

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