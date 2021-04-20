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Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні

Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.

Звернення транслював телеканал "Росія-24", пише Українська правда.

"Мною прийняте рішення про військову операцію (щодо захисту Донбасу – ред.)... Росія не допустить появи в України ядерної зброї".
... Вся відповідальність за можливе кровопролиття буде повністю на совісті українського режиму", - сказав Путін у своєму зверненні.

Путін заявив, що дії РФ пов'язані не з обмеженням інтересів України, а із захистом самої себе від "тих, хто взяв Україну в заручники".

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що по центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

"Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - сказав він.

За даними "Інтерфаксу", о 5 ранку почались ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.

Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

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Теги: війна, Путін, вторгнення, вибір редактора
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