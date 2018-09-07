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Україна закрила небо для польотів

Україна закрила небо для польотів
Путін оголосив про "спеціальну військову операцію". Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Про це пише ТСН.

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом ) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору", - ідеться в повідомленні Украероруху.

Там додали, що "надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятимемо додатково".

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Теги: Україна, польоти
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