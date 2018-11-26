Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан

Володимир Зеленський скликає Раду Національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.



Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі



Небо над Україною



Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку,



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