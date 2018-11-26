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Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан

Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан
Президент Володимир Зеленський скликає Раду Національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі УП.

Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.

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Теги: РНБО, воєнний стан
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