Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан
Сьогодні, 06:29
Президент Володимир Зеленський скликає Раду Національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі УП.
Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
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Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі УП.
Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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