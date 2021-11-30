Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»





Про це у коментарі кореспонденту Олена Матвєєва.



"Поки сирени немає, нехай громадяни знаходяться вдома. Як тільки буде сигнал оповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи у всіх вона зібрана, і чи всі речі там є", - сказала речниця МВС.



Небо над Україною



Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку,

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