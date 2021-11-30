Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»
Сьогодні, 06:43
У Міністерстві внутрішніх справ України радять громадянам поки до оповіщення сирени знаходитись вдома, але тримати готовою "тривожну валізу".
Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказала речниця МВС Олена Матвєєва.
"Поки сирени немає, нехай громадяни знаходяться вдома. Як тільки буде сигнал оповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи у всіх вона зібрана, і чи всі речі там є", - сказала речниця МВС.
Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
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Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказала речниця МВС Олена Матвєєва.
"Поки сирени немає, нехай громадяни знаходяться вдома. Як тільки буде сигнал оповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи у всіх вона зібрана, і чи всі речі там є", - сказала речниця МВС.
Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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