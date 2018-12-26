вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та загроза російського вторгнення
 

В Україні вводять воєнний стан

В Україні вводять воєнний стан
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: воєнний стан, війна з Росією, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Залишайтеся вдома, армія працює, – Зеленський терміново звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»
Сьогодні, 06:43
Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан
Сьогодні, 06:29
Ватажки бойовиків попросили Путіна допомогти відбити «агресію» Києва
Сьогодні, 00:36
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залишайтеся вдома, армія працює, – Зеленський терміново звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
У Луцьку прогриміли три вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:07
В Україні вводять воєнний стан
Сьогодні, 06:51
Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»
Сьогодні, 06:43
Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан
Сьогодні, 06:29
Схожі новини
Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан
22 лютий, 12:30
Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
15 лютий, 11:37
Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні
26 грудень, 2018, 14:34
До закону про воєнний стан пропонують внести зміни До закону про воєнний стан пропонують внести зміни
04 грудень, 2018, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залишайтеся вдома, армія працює, – Зеленський терміново звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
 0
У Луцьку прогриміли три вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:07
 0
В Україні вводять воєнний стан
Сьогодні, 06:51
 0
Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»
Сьогодні, 06:43
 0
Президент скликає РНБО: вводитимуть воєнний стан
Сьогодні, 06:29
 0
Медіа
відео
1/8