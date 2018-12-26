В Україні вводять воєнний стан
Сьогодні, 06:51
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
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Небо над Україною закрили вночі 24 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Українцям радять до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу»
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