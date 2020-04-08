Залишайтеся вдома, армія працює, – Зеленський терміново звернувся до українців. ВІДЕО

Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, зранку звернувся до українців і заявив про



"Вранці Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України".



Зеленський додав, що хвилину тому провів розмову з президентом США Джо Байденом, і вони вже почали готувати міжнародну підтримку.



"Сьогодні від вас потрібно – спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв’язку з вами буду постійну я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні", - сказав Зеленський.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українисьогодні, 24 лютого, зранку звернувся до українців і заявив про введення воєнного стану "Вранціоголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України".Зеленський додав, що хвилину тому провів розмову з президентом США Джо Байденом, і вони вже почали готувати міжнародну підтримку."Сьогодні від вас потрібно – спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв’язку з вами буду постійну я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні", - сказав Зеленський.

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