Залишайтеся вдома, армія працює, – Зеленський терміново звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, зранку звернувся до українців і заявив про введення воєнного стану.
"Вранці Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України".
Зеленський додав, що хвилину тому провів розмову з президентом США Джо Байденом, і вони вже почали готувати міжнародну підтримку.
"Сьогодні від вас потрібно – спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв’язку з вами буду постійну я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні", - сказав Зеленський.
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"Вранці Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України".
Зеленський додав, що хвилину тому провів розмову з президентом США Джо Байденом, і вони вже почали готувати міжнародну підтримку.
"Сьогодні від вас потрібно – спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв’язку з вами буду постійну я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні", - сказав Зеленський.
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