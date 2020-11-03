Навчання скасовують, просять лишатися вдома: Поліщук звернувся до лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 07:39
Луцький міський голова Ігор Поліщук звернувся до лучан через ситуацію в країні і міста.
"У зв‘язку з безпековою ситуацією навчання в школах та дитячих садочках призупиняється від сьогодні на невизначений період.
Вибухи, які чути в місті лунають зі сторони військового аеродрому. Їх походження та обставини встановлюються.
Прошу зберігати спокій та по можливості залишатися вдома", - сказав міський голова.
Він дододав, що про всі інші обставини та подальші дії буде повідомляти по ходу зміни обстановки.
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"У зв‘язку з безпековою ситуацією навчання в школах та дитячих садочках призупиняється від сьогодні на невизначений період.
Вибухи, які чути в місті лунають зі сторони військового аеродрому. Їх походження та обставини встановлюються.
Прошу зберігати спокій та по можливості залишатися вдома", - сказав міський голова.
Він дододав, що про всі інші обставини та подальші дії буде повідомляти по ходу зміни обстановки.
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Коментарі 1
Тільки дебіл при таких вибухах скаже що причини встановлюються. Було добре чути, що літаки бомбили.
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