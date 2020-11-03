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Навчання скасовують, просять лишатися вдома: Поліщук звернувся до лучан. ВІДЕО

Навчання скасовують, просять лишатися вдома: Поліщук звернувся до лучан. ВІДЕО
Луцький міський голова Ігор Поліщук звернувся до лучан через ситуацію в країні і міста.

"У зв‘язку з безпековою ситуацією навчання в школах та дитячих садочках призупиняється від сьогодні на невизначений період.

Вибухи, які чути в місті лунають зі сторони військового аеродрому. Їх походження та обставини встановлюються.

Прошу зберігати спокій та по можливості залишатися вдома", - сказав міський голова.

Він дододав, що про всі інші обставини та подальші дії буде повідомляти по ходу зміни обстановки.


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Теги: Ігор Поліщук, звернення
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Коментарі 1
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Тільки дебіл при таких вибухах скаже що причини встановлюються. Було добре чути, що літаки бомбили.
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