Навчання скасовують, просять лишатися вдома: Поліщук звернувся до лучан. ВІДЕО

Луцький міський голова Ігор Поліщук звернувся до лучан через ситуацію в країні і міста."У зв‘язку з безпековою ситуацією навчання в школах та дитячих садочках призупиняється від сьогодні на невизначений період.Вибухи, які чути в місті лунають зі сторони військового аеродрому. Їх походження та обставини встановлюються.Прошу зберігати спокій та по можливості залишатися вдома", - сказав міський голова.Він дододав, що про всі інші обставини та подальші дії буде повідомляти по ходу зміни обстановки.