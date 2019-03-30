У Луцьку обстріляли аеродром: МВС доповіло про ворожі обстріли в українських містах. ОНОВЛЕНО





Її оприлюднило МВС.



Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.



Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.



Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.



м. Луцьк – обстріли аеродрому.



Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.



Інформують також про захоплення сіл Городище та Мілове Луганської області.



Нагадаємо, гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у Луцьку майже о сьомій ранку 24 лютого.



Приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.



ОНОВЛЕНО:



Зауважимо, що спочатку МВС повідомило про обстріл телевежі у Луцьку, але згодом інформацію оновили. Телевежа у Луцьку неушкоджена, обстріляли аеродром.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.Її оприлюднило МВС.Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.м. Луцьк – обстріли аеродрому.Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.Інформують також про захоплення сіл Городище та Мілове Луганської області.Нагадаємо,Приблизно о п'ятій ранкуОНОВЛЕНО:Зауважимо, що спочатку МВС повідомило про обстріл телевежі у Луцьку, але згодом інформацію оновили. Телевежа у Луцьку неушкоджена, обстріляли аеродром.

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