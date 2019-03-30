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У Луцьку обстріляли аеродром: МВС доповіло про ворожі обстріли в українських містах. ОНОВЛЕНО

У Луцьку обстріляли аеродром: МВС доповіло про ворожі обстріли в українських містах. ОНОВЛЕНО
З'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.

Її оприлюднило МВС.

Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

м. Луцьк – обстріли аеродрому.

Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Інформують також про захоплення сіл Городище та Мілове Луганської області.

Нагадаємо, гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у Луцьку майже о сьомій ранку 24 лютого.

Приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

ОНОВЛЕНО:

Зауважимо, що спочатку МВС повідомило про обстріл телевежі у Луцьку, але згодом інформацію оновили. Телевежа у Луцьку неушкоджена, обстріляли аеродром.

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Теги: обстріл, Луцьк, МВС
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