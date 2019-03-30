У Луцьку обстріляли аеродром: МВС доповіло про ворожі обстріли в українських містах. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:57
З'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.
Її оприлюднило МВС.
Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.
Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
м. Луцьк – обстріли аеродрому.
Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.
Інформують також про захоплення сіл Городище та Мілове Луганської області.
Нагадаємо, гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у Луцьку майже о сьомій ранку 24 лютого.
Приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.
ОНОВЛЕНО:
Зауважимо, що спочатку МВС повідомило про обстріл телевежі у Луцьку, але згодом інформацію оновили. Телевежа у Луцьку неушкоджена, обстріляли аеродром.
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Її оприлюднило МВС.
Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.
Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
м. Луцьк – обстріли аеродрому.
Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.
Інформують також про захоплення сіл Городище та Мілове Луганської області.
Нагадаємо, гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у Луцьку майже о сьомій ранку 24 лютого.
Приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.
ОНОВЛЕНО:
Зауважимо, що спочатку МВС повідомило про обстріл телевежі у Луцьку, але згодом інформацію оновили. Телевежа у Луцьку неушкоджена, обстріляли аеродром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чи є підтвердження підриву телевежі?
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У Луцьку обстріляли аеродром: МВС доповіло про ворожі обстріли в українських містах. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:57
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