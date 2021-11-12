Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція
Сьогодні, 08:40
З'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:20.
Її оприлюднила Нацполіція.
Як вже повідомляли, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00.
У Луцьку гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.
Вороги обстріляли аеродром у Луцьку, внаслідок цього травмувалася одна людина.
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Її оприлюднила Нацполіція.
Як вже повідомляли, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00.
У Луцьку гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.
Вороги обстріляли аеродром у Луцьку, внаслідок цього травмувалася одна людина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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