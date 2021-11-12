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Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція

Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція
З'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:20.

Її оприлюднила Нацполіція.

Як вже повідомляли, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00.

У Луцьку гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.

Вороги обстріляли аеродром у Луцьку, внаслідок цього травмувалася одна людина.

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Теги: вибухи, Луцьк, травмовані, аеродром, війна
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