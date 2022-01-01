Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція. ОНОВЛЕНО





Її оприлюднила Нацполіція.



Як вже повідомляли,







Вороги обстріляли аеродром у Луцьку, внаслідок цього травмувалася одна людина.



Станом на 09:35 у пресслужбі волинських надзвичайників повідомили, що травмувався пожежник ДПРЧ -25, але вже повернувся до виконання обов'язків. Всі підрозділи 101 укомплектовані додатковими рятувальниками.

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