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Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція. ОНОВЛЕНО

Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція. ОНОВЛЕНО
З'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:20.

Її оприлюднила Нацполіція.

Як вже повідомляли, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00.

У Луцьку гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.

Вороги обстріляли аеродром у Луцьку, внаслідок цього травмувалася одна людина.

Станом на 09:35 у пресслужбі волинських надзвичайників повідомили, що травмувався пожежник ДПРЧ -25, але вже повернувся до виконання обов'язків. Всі підрозділи 101 укомплектовані додатковими рятувальниками.

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Теги: вибухи, Луцьк, травмовані, аеродром, війна
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