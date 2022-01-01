В зоні ООС українські захисники збили 5 літаків та вертоліт РФ
Сьогодні, 09:02
Сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС українські військові збили 5 літаків та вертоліт росіян.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Як вже повідомляли, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00.
У Луцьку гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Як вже повідомляли, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00.
У Луцьку гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.
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