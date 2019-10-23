У Луцьку призупинили роботу котельні на Карбишева через вибухи на військовому аеродромі





Про це повідомляють на сторінці ДКП «Луцьктепло».



Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта - котельні на вул. Карбишева, 2, а її персонал відпущено з робочих місць.



Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Котельня на вулиці Карбишева, 2 у Луцьку тимчасово припинила роботу у зв'язку із вибухами, що сталися в районі військового аеродрому.Про це повідомляють на сторінці ДКП «Луцьктепло».Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта - котельні на вул. Карбишева, 2, а її персонал відпущено з робочих місць.Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію