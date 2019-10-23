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У Луцьку призупинили роботу котельні на Карбишева через вибухи на військовому аеродромі

У Луцьку призупинили роботу котельні на Карбишева через вибухи на військовому аеродромі
Котельня на вулиці Карбишева, 2 у Луцьку тимчасово припинила роботу у зв'язку із вибухами, що сталися в районі військового аеродрому.

Про це повідомляють на сторінці ДКП «Луцьктепло».

Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта - котельні на вул. Карбишева, 2, а її персонал відпущено з робочих місць.

Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.

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Теги: Луцьк, аеродром, вибухи, котельня, Карбишева
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