«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО

Волинян просять зберігати спокій і запевняють, що наразі обстановка в області – під контролем відповідних служб, поліції та прикордонників.Про це заявив оперативний штаб вранці 24 лютого.Зокрема із заявою від імені оперативного штабу виступили голова Волинської облдержадміністрації, Луцький міський головата голова Волиньради«Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, правоохоронці працюють. Прикордонники повідомляють, що загрози на Волині немає. Військові доповідають, що в Україні поганий стан, але на Волині – все спокійно», - сказав Погуляйко.Він додав: «Ми зараз з’ясовуємо, що за вибухи були в аеродромі. Прошу не панікувати, нікуди не їхати», - сказав голова ОДА.Луцький міський голова додав, що створені стратегічні запаси води.Григорій Недопад зауважив, що усі лікарні працюють у штатному режимі й закликав волинян не створювати ажіотажу біля аптек, банкоматів, магазинів та на автозаправних станціях.Нагадаємо,Приблизно о п'ятій ранку