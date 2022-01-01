Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу





◾ зафіксували 25 789 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 655 дітей та 484 медпрацівники.



◾ 66 271 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 969 людей, другу дозу – 26 015 людей, додаткову дозу отримали 566 людей, бустерну дозу – 22 721 людина.



Також за минулу добу:



◾ госпіталізували – 2 818 осіб;

◾ летальних випадків – 276;

◾ одужали – 34 987 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾ захворіли – 4 809 624 особи;

◾ одужали – 4 058 020 осіб;

◾ летальних випадків – 105 505;

◾ провели ПЛР-тестувань – 19 521 252.



Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 729 619 людей, з них отримали першу дозу – 15 729 617 людей, отримали дві дози – 15 201 112 людей, отримали додаткову дозу – 28 024 людини, бустерну дозу – 724 557 людей. Загалом провели 31 683 310 щеплень.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 3639;

Вінницька область – 472;

Волинська область – 666;

Дніпропетровська область – 2229;

Донецька область – 1694;

Житомирська область – 1188;

Закарпатська область – 361;

Запорізька область – 1236;

Івано-Франківська область – 379;

Київська область – 1237;

Кіровоградська область – 423;

Луганська область – 701;

Львівська область – 1018;

Миколаївська область – 1160;

Одеська область – 1036;

Полтавська область – 1691;

Рівненська область – 489;

Сумська область – 742;

Тернопільська область – 550;

Харківська область – 784;

Херсонська область – 870;

Хмельницька область – 861;

Черкаська область – 288;

Чернівецька область – 930;

Чернігівська область – 191.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 23 лютого в Україні:◾ зафіксували 25 789 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 655 дітей та 484 медпрацівники.◾ 66 271 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 969 людей, другу дозу – 26 015 людей, додаткову дозу отримали 566 людей, бустерну дозу – 22 721 людина.Також за минулу добу:◾ госпіталізували – 2 818 осіб;◾ летальних випадків – 276;◾ одужали – 34 987 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіли – 4 809 624 особи;◾ одужали – 4 058 020 осіб;◾ летальних випадків – 105 505;◾ провели ПЛР-тестувань – 19 521 252.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 729 619 людей, з них отримали першу дозу – 15 729 617 людей, отримали дві дози – 15 201 112 людей, отримали додаткову дозу – 28 024 людини, бустерну дозу – 724 557 людей. Загалом провели 31 683 310 щеплень.м. Київ – 3639;Вінницька область – 472;Волинська область – 666;Дніпропетровська область – 2229;Донецька область – 1694;Житомирська область – 1188;Закарпатська область – 361;Запорізька область – 1236;Івано-Франківська область – 379;Київська область – 1237;Кіровоградська область – 423;Луганська область – 701;Львівська область – 1018;Миколаївська область – 1160;Одеська область – 1036;Полтавська область – 1691;Рівненська область – 489;Сумська область – 742;Тернопільська область – 550;Харківська область – 784;Херсонська область – 870;Хмельницька область – 861;Черкаська область – 288;Чернівецька область – 930;Чернігівська область – 191.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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