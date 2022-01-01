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Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 23 лютого в Україні:

◾ зафіксували 25 789 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 655 дітей та 484 медпрацівники.

◾ 66 271 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 969 людей, другу дозу – 26 015 людей, додаткову дозу отримали 566 людей, бустерну дозу – 22 721 людина.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізували – 2 818 осіб;
◾ летальних випадків – 276;
◾ одужали – 34 987 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 4 809 624 особи;
◾ одужали – 4 058 020 осіб;
◾ летальних випадків – 105 505;
◾ провели ПЛР-тестувань – 19 521 252.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 729 619 людей, з них отримали першу дозу – 15 729 617 людей, отримали дві дози – 15 201 112 людей, отримали додаткову дозу – 28 024 людини, бустерну дозу – 724 557 людей. Загалом провели 31 683 310 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3639;
Вінницька область – 472;
Волинська область – 666;
Дніпропетровська область – 2229;
Донецька область – 1694;
Житомирська область – 1188;
Закарпатська область – 361;
Запорізька область – 1236;
Івано-Франківська область – 379;
Київська область – 1237;
Кіровоградська область – 423;
Луганська область – 701;
Львівська область – 1018;
Миколаївська область – 1160;
Одеська область – 1036;
Полтавська область – 1691;
Рівненська область – 489;
Сумська область – 742;
Тернопільська область – 550;
Харківська область – 784;
Херсонська область – 870;
Хмельницька область – 861;
Черкаська область – 288;
Чернівецька область – 930;
Чернігівська область – 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, статистика, коронавірус
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