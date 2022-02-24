«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян





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"Щастя відбито, противник зазнав втрат. М.Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки."Щастя відбито, противник зазнав втрат. М.Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", - йдеться в дописі.

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