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«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян

«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян
Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Щастя відбито, противник зазнав втрат. М.Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", - йдеться в дописі.

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Теги: Україна, Росія, війна
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