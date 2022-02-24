«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян
Сьогодні, 09:59
Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Щастя відбито, противник зазнав втрат. М.Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Щастя відбито, противник зазнав втрат. М.Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", - йдеться в дописі.
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