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Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну
Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях, повідомляє пресслужба поліції.

Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави.

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.

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Теги: Поліція, зброя, ветерани
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