Що відбувається у різних регіонах України. ОФІЦІЙНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ





Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.



У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.



На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.



У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.



Запорізька область:

Обстрілюється військова частина у Близнюках.

В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.

В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.



Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.



У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано.



Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.



В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.



Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.



На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.



Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.



Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.



Нагадаємо, що



Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.



Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.



Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.



В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.



В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.



Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.



У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.



Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.



Зведення НГУ



Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.

Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.

Схід - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі.



Центр - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

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