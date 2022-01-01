Що відбувається у різних регіонах України. ОФІЦІЙНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Сьогодні, 10:39
Оприлюднили оперативну інформацію МВС станом на 10 годину, що відбувається у різних регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.
На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.
У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.
Запорізька область:
Обстрілюється військова частина у Близнюках.
В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.
В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.
Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.
У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано.
Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.
В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.
Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.
На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.
Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.
Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.
Нагадаємо, що Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.
Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.
Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.
Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.
В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.
У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.
Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.
Зведення НГУ
Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.
Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.
Схід - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі.
Центр - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.
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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.
На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.
У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.
Запорізька область:
Обстрілюється військова частина у Близнюках.
В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.
В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.
Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.
У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано.
Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.
В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.
Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.
На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.
Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.
Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.
Нагадаємо, що Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.
Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.
Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.
Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.
В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.
У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.
Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.
Зведення НГУ
Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.
Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.
Схід - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі.
Центр - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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