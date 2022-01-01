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Що відбувається у різних регіонах України. ОФІЦІЙНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Що відбувається у різних регіонах України. ОФІЦІЙНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Оприлюднили оперативну інформацію МВС станом на 10 годину, що відбувається у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.

На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.

У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.

Запорізька область:
Обстрілюється військова частина у Близнюках.
В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.
В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.

Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.

У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано.

Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.

Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.

Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.

Нагадаємо, що Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.

Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.

Зведення НГУ

Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.
Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.
Схід - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі.

Центр - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

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Теги: Україна, Росія, війна
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