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Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога

Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
На сході України в районі Краматорська знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України.

Про це інформують Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

На об'їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки російських окупантів.

Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації.

Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у повідомленні

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Теги: спалили танки, Росія, Україна
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