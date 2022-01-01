Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
Сьогодні, 10:54
На сході України в районі Краматорська знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України.
Про це інформують Сухопутні війська ЗС України у Facebook.
На об'їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки російських окупантів.
Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації.
Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у повідомленні
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Про це інформують Сухопутні війська ЗС України у Facebook.
На об'їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки російських окупантів.
Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації.
Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у повідомленні
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