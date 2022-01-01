Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога





Про це інформують Сухопутні війська ЗС України у



На об'їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки російських окупантів.



Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації.



Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого,



"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у повідомленні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сході України в районі Краматорська знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України.Про це інформують Сухопутні війська ЗС України у Facebook На об'їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки російських окупантів.Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації.Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. "Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у повідомленні

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