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Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях

Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Також просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Нагадаємо, раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Також Голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

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Теги: Поліція, Волинь, війна
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