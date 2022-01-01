Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.



Також просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.



Нагадаємо, раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.



Також Голова Нацполіції віддав

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.Також просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.Нагадаємо, раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.Також Голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ , які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

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