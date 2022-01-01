Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки





Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого, пише



Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.



"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.



Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки.Про це заявив голова НБУна брифінгу в четвер, 24 лютого, пише ТСН Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено."Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.

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