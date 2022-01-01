вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки

Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки
Банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого, пише ТСН.

Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.

"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.

Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нацбанк, зняття готівки, обмеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар на «чорному» ринку у Луцьку – 40 гривень
Сьогодні, 11:51
Помер доцент кафедри волинського вишу
Сьогодні, 11:37
Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки
Сьогодні, 11:33
Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
Сьогодні, 11:13
Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження
23 лютий, 11:50
У маршрутці – без масок: лучани масово порушують карантин У маршрутці – без масок: лучани масово порушують карантин
09 лютий, 11:23
Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження
01 лютий, 13:59
Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українських нардепів Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українських нардепів
20 січень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Долар на «чорному» ринку у Луцьку – 40 гривень
Сьогодні, 11:51
 0
Помер доцент кафедри волинського вишу
Сьогодні, 11:37
 0
Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки
Сьогодні, 11:33
 0
Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
Сьогодні, 11:13
 0
Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
Сьогодні, 10:54
 0
Медіа
відео
1/8