Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки
Сьогодні, 11:33
Банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки.
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого, пише ТСН.
Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.
"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.
Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.
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Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого, пише ТСН.
Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.
"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.
Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.
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Сьогодні, 11:33
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