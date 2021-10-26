Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила голова правління голова правління ПрАТ «ВОПАС» Інеса Корнійчук.



Очільниця зазначає: працівники на місці, на автовокзалі багато люду, відповідно й шалені черги, однак, не всі перевізники забезпечують перевезеннями.



«Квитки продаємо, але не впевнені, чи водії вийдуть на маршрути. Окремі не беруть слухавку, у когось закінчилося паливо. До того ж, нереально забрати таку велику кількість людей. Колапс на дорогах, затори, КПП... Ми намагаємось працювати у штатному режимі. Проте немає стільки оборотних коштів, аби усіх миттєво заправити і збільшити кількість відправлень. Все залежить від перевізників», - зазначає керівниця.



І додає: окремі підприємці вже заявили, що виходити на роботу не будуть, зокрема, великий перевізник, який обслуговує маршрут Маневичі-Любешів транспорт не подаватиме.



Нагадаємо,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11:30 24 лютого автостанції у Луцьку працюють у штатному режимі.Про це у коментаріповідомила голова правління голова правління ПрАТ «ВОПАС»Очільниця зазначає: працівники на місці, на автовокзалі багато люду, відповідно й шалені черги, однак, не всі перевізники забезпечують перевезеннями.«Квитки продаємо, але не впевнені, чи водії вийдуть на маршрути. Окремі не беруть слухавку, у когось закінчилося паливо. До того ж, нереально забрати таку велику кількість людей. Колапс на дорогах, затори, КПП... Ми намагаємось працювати у штатному режимі. Проте немає стільки оборотних коштів, аби усіх миттєво заправити і збільшити кількість відправлень. Все залежить від перевізників», - зазначає керівниця.І додає: окремі підприємці вже заявили, що виходити на роботу не будуть, зокрема, великий перевізник, який обслуговує маршруттранспорт не подаватиме.Нагадаємо, Росія почала повномасштабну війну з Україною . Вранці 24 лютого відбувся обстріл аеродрому у Луцьку . Значна частина населення вирішила покинути місто у зв'язку із цими подіями. Але оперативний штаб переконує, що ситуація контрольована , загрози населенню наразі немає та просить зберігати спокій і залишатися вдома.

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