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Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції

Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції
Станом на 11:30 24 лютого автостанції у Луцьку працюють у штатному режимі.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила голова правління голова правління ПрАТ «ВОПАС» Інеса Корнійчук.

Очільниця зазначає: працівники на місці, на автовокзалі багато люду, відповідно й шалені черги, однак, не всі перевізники забезпечують перевезеннями.

«Квитки продаємо, але не впевнені, чи водії вийдуть на маршрути. Окремі не беруть слухавку, у когось закінчилося паливо. До того ж, нереально забрати таку велику кількість людей. Колапс на дорогах, затори, КПП... Ми намагаємось працювати у штатному режимі. Проте немає стільки оборотних коштів, аби усіх миттєво заправити і збільшити кількість відправлень. Все залежить від перевізників», - зазначає керівниця.

І додає: окремі підприємці вже заявили, що виходити на роботу не будуть, зокрема, великий перевізник, який обслуговує маршрут Маневичі-Любешів транспорт не подаватиме.

Нагадаємо, Росія почала повномасштабну війну з Україною. Вранці 24 лютого відбувся обстріл аеродрому у Луцьку. Значна частина населення вирішила покинути місто у зв'язку із цими подіями. Але оперативний штаб переконує, що ситуація контрольована, загрози населенню наразі немає та просить зберігати спокій і залишатися вдома.




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Теги: Автостанція, Волинь, перевізник
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