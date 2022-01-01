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Помер доцент кафедри волинського вишу

Помер доцент кафедри волинського вишу
Помер кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та археології ВНУ імені Лесі Українки Олександр Гаврилюк.

Про це йдеться на сторінці факультету у Фейсбуці

"Колектив факультету історії, політології та національної безпеки глибоко сумує з приводу передчасної смерті кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України та археології Гаврилюка Олександра Никифоровича. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться на сторінці факультету.
Помер доцент кафедри волинського вишу

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Теги: смерть, ВНУ, доцент
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