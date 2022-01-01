Помер доцент кафедри волинського вишу
Сьогодні, 11:37
Помер кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та археології ВНУ імені Лесі Українки Олександр Гаврилюк.
Про це йдеться на сторінці факультету у Фейсбуці
"Колектив факультету історії, політології та національної безпеки глибоко сумує з приводу передчасної смерті кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України та археології Гаврилюка Олександра Никифоровича. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться на сторінці факультету.
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Про це йдеться на сторінці факультету у Фейсбуці
"Колектив факультету історії, політології та національної безпеки глибоко сумує з приводу передчасної смерті кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України та археології Гаврилюка Олександра Никифоровича. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться на сторінці факультету.
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