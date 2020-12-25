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Долар на «чорному» ринку у Луцьку – 40 гривень

Долар на «чорному» ринку у Луцьку – 40 гривень
У Луцьку зранку 24 лютого не працюють обмінники. На «чорному» ринку пропонують долар по 40 гривень.

Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.

Зокрема, станом на 9:30 не працював обмінник на Київському майдані. За словами очевидця, на «чорному» ринку пропонують долар по 40 гривень. Продати валюту можна за 30.

Нагадаємо, що НБУ зафіксував курс гривні та обмежив зняття готівки.

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Теги: долар, луцьк
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