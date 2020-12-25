Долар на «чорному» ринку у Луцьку – 40 гривень
Сьогодні, 11:51
У Луцьку зранку 24 лютого не працюють обмінники. На «чорному» ринку пропонують долар по 40 гривень.
Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.
Зокрема, станом на 9:30 не працював обмінник на Київському майдані. За словами очевидця, на «чорному» ринку пропонують долар по 40 гривень. Продати валюту можна за 30.
Нагадаємо, що НБУ зафіксував курс гривні та обмежив зняття готівки.
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Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.
Зокрема, станом на 9:30 не працював обмінник на Київському майдані. За словами очевидця, на «чорному» ринку пропонують долар по 40 гривень. Продати валюту можна за 30.
Нагадаємо, що НБУ зафіксував курс гривні та обмежив зняття готівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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