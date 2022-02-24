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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Президент Володимир Зеленський оголосив про розірвання дипвідносин з Росією.

Про це він сказав на брифінгу в офісі президента у четвер, 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією", - заявив президент.

Президент не уточнив деталі цього рішення, однак повідомив про це рішення як про вже ухвалене. "Цей ранок увійшов у історію, але ця історія абсолютно різна для нашої країни і для Росії". "Україна не віддасть своєї свободи", наголосив Зеленський, порівнявши дії путінської Росії та гітлерівської Німеччини.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан. О 5 ранку почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.

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Теги: Україна, Росія, війна
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