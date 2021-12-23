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У Луцьку курсуватиме лише половина громадського транспорту

У Луцьку курсуватиме лише половина громадського транспорту
З 24 лютого весь громадський транспорт у Луцьку буде здійснювати перевезення пасажирів по графіку вихідного дня (50% рухомого складу від планової кількості транспорту на маршруті).

Про це повідомляє відділ транспорту Луцькради.

Рішення прийняли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та значним зменшенням пасажиропотоку.

Для відстеження руху міського громадського транспорту рекомендують пасажирам користуватись мобільними додатками “Сіті Кард”, “Сіті Бус Луцьк” та “Easy Way”.

Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, почалася повномасштабна війна, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.


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Теги: громадський транспорт, Луцьк
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Коментарі 1
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На кого ЛМР працює? Схоже, що на ворога.
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