вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та загроза російського вторгнення
 

ЗСУ зупинили ворога на Чернігівщині

ЗСУ зупинили ворога на Чернігівщині
Сили оборони України стримують наступ російського агресора у Чернігівській області.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів", - йдеться у дописі.

Українська армія знищила не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Зазначають, що складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Нагадаємо, приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чернігівщина, окупанти, війна, Росія, вороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російська техніка пішла на прорив в Київській області
Сьогодні, 13:06
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Сьогодні, 12:18
Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
Сьогодні, 11:13
Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
Сьогодні, 10:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російська техніка пішла на прорив в Київській області
Сьогодні, 13:06
Воєнний стан в Україні: як працюють лікарні
Сьогодні, 12:28
ЗСУ зупинили ворога на Чернігівщині
Сьогодні, 12:19
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Сьогодні, 12:18
Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Російська техніка пішла на прорив в Київській області Російська техніка пішла на прорив в Київській області
Сьогодні, 13:06
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Сьогодні, 12:18
Що відбувається у різних регіонах України. ОФІЦІЙНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ Що відбувається у різних регіонах України. ОФІЦІЙНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Сьогодні, 10:39
«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян «Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян
Сьогодні, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російська техніка пішла на прорив в Київській області
Сьогодні, 13:06
 0
Воєнний стан в Україні: як працюють лікарні
Сьогодні, 12:28
 0
ЗСУ зупинили ворога на Чернігівщині
Сьогодні, 12:19
 0
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Сьогодні, 12:18
 0
Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8