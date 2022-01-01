ЗСУ зупинили ворога на Чернігівщині
Сьогодні, 12:19
Сили оборони України стримують наступ російського агресора у Чернігівській області.
Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.
"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів", - йдеться у дописі.
Українська армія знищила не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
Зазначають, що складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
Нагадаємо, приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.
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Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.
"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів", - йдеться у дописі.
Українська армія знищила не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
Зазначають, що складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
Нагадаємо, приблизно о п'ятій ранку Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.
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